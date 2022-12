Tirullipa é expulso da 'Farofa da Gkay' após acusação de assédio - Reprodução da internet

Publicado 06/12/2022 22:26

Rio - A expulsão de Tirullipa da "Farofa da Gkay" , na noite desta terça-feira, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Internautas não esconderam a revolta após circularem vídeos em que o humorista desamarra os biquíni de mulheres durante uma atividade na piscina, o que gerou uma denúncia da influenciadora Nicole Louise.

A produção do evento divulgou uma nota no Instagram confirmando a expulsão e a ex-Panicat Carol Narizinho comparou a atitude do comediante com o extinto "Pânico na TV". "Na época do Pânico, faziam isso na TV e todo mundo dava risada!", escreveu a modelo e influenciadora digital, nos comentários da postagem.

No Twitter, internautas detonaram Tirullipa pelo comportamento inadequado na festa de aniversário de Gkay, que acontece em Fortaleza, no Ceará. "Assédio é o nome do que o Tirulipa fez com a Nicole. Isso é um absurdo. Inaceitável. Inadmissível. Nojento", disse uma usuária. "Mulheres se divertindo não é aval pra que seus corpos sejam violados", destacou outra pessoa. "É muito triste pra mim, como mulher, ver o que o Tirullipa fez sem medo nenhum, e ainda sou obrigada a ler gente falando 'mas olha o ambiente', ambiente é o caralh*, sem consentimento é assédio", disparou uma terceira.

"Qualquer homem que estivesse na praia ou em uma festa tirando biquínis de garotas, como Tirulipa fez, responderia por assédio. Merece um processo de qualquer uma dessas garotas aí", afirmou o escrito Ale Santos. "Se o Brasil fosse um país sério, o Tirullipa tinha saído da 'Farofa da Gkay' algemado direto pra delegacia", acrescentou outro rapaz.

Ainda teve quem criticasse a postura da anfitriã, que estava presente no momento em que a situação aconteceu: "O Tirullipa só foi expulso porque a Nicole denunciou, se não, é possível que ele ainda estaria lá porque a Gkay estava ali vendo tudo que ele tava fazendo, filmando, rindo, e ela não falou nada na hora", apontou uma internauta.

Por outro lado, outras pessoas disseram que Géssica Kayane não é a verdadeira culpada pelo ocorrido: "Sério, é bizarro tanta gente desviar a culpa de quem deveria tá sendo responsabilizado", criticou uma usuária. "Tirullipa assediando mulheres enquanto (era) gravado. As pessoas: 'e daí? A Farofa é p*taria, não sabiam que era assim? Pq foram?' Gente burra, nojo. Não interessa se tá pegando geral, se tá bebendo, se tá de biquíni, nada! Assédio não tem que ser normalizado nunca", declarou mais uma pessoa.

ASSÉDIO o nome do que o Tirulipa fez com a Nicole. Isso é um absurdo. Inaceitável. Inadmissível. Nojento pic.twitter.com/pYzM3etCFo — 100% COPALIZADA (@amandaceciliaa_) December 6, 2022

não vale não, assédio é assédio no carnaval, da #farofadagkay, na balada... mulheres se divertindo não é aval pra que seus corpos sejam violados. https://t.co/jfzxEI0VlX — Stephanie Ribeiro (@RibSte) December 6, 2022

gkay expulsou o tirulipa, falando que a farofa não compactua com assédio.

A gkay tbm: filmando tudo e rindo pic.twitter.com/5RFjhiaonj — b' (@fremishipper) December 6, 2022

Tirulipa é o típico humorista antigo, que não aceita a evolução, e que deve dizer que “o mundo ficou chato” por acreditar que assédio, preconceito etc é aceitável — Aquariano Revolts (@PhelippeColle) December 6, 2022

O que o Tirulipa fez com as meninas ao desamarrar os biquínis e até puxar para expor os seios não é brincadeira é ASSÉDIO! #farofadagkay — Lika (@LikaCheynne) December 6, 2022

sobre o assédio do tirulipa na farofa da gkey: só foi expulso pq foi filmado — Dollynho (@faleidollynho) December 6, 2022

Tirullipa assediando mulheres enqnt GRAVADO. As pessoas (mtas mulheres) “e daí? A Farofa é putaria, não sabiam que era assim? Pq foram?” GNT BURRA PQP NOJO. Não interessa se ta pegando geral, se ta bebendo, se ta de biquini, nadaaaaaa! Assédio não tem que ser normalizado NUNCA. — Camila e Bruna (Faryah) (@mustsharebr) December 6, 2022

O tirulipa só foi expulso da #afarofadagkay porque a Nicole denunciou se não é possível que ele ainda estaria la pq a gkay estava ali vendo tudo que ele tava fazendo filmando rindo e ela não falou nada na hora. — Náthali (@nathibrunei) December 6, 2022

só existe um culpado e era o que deveria estar sendo falado: Tirulipa.

o que as pessoas estão preocupadas: a gkay aparecendo no vídeo e não "agindo" em cima dessa situação. sério, é bizarro tanta gente desviar a culpa de quem deveria tá sendo responsabilizado. — (@comentatt) December 6, 2022

É muito triste pra mim como mulher ver o q o tirulipa fez na frente de várias outras mulheres e sem medo nenhum, e agora ainda sou obrigada a ler gente falando "mas olha o ambiente", ambiente é o caralho, sem consentimento é assédio — Gostosa e traumatizada #GoLiquid (@cazo_nara) December 6, 2022