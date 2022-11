Karoline Lima e Gui Araújo trocam beijos em show após a vitória da Seleção - Araújo / Ag. News

Publicado 29/11/2022 07:26 | Atualizado 29/11/2022 08:11

Rio - A influenciadora digital Karoline Lima, ex do jogador Éder Militão, foi flagrada aos beijos com o ex-participante de "A Fazenda" Gui Araújo, ex de Anitta, durante um show pós-jogo da Seleção, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nesta segunda-feira.

As especulações de que Karoline e Gui estariam vivendo um romance começaram há cerca de dois meses, no final de setembro, após uma troca de mensagens nas redes sociais. Algum tempo depois, Karoline confirmou ter ficado com Gui, mas disse que foi apenas casual.

"Nem acordei direito ainda e o povo já tá me arrumando namorado. A gente não pode nem dar um beijinhos na boca. Ninguém pode nem ser amigo de ninguém que já tá casando? Coisa de 2019, 2018, sei lá quando eu conheci o Guilherme. De vez em quando, eu dou uns beijinhos, converso com ele, ele é legal, gente boa, meus amigos gostam dele. É sobre isso. Posso viver? Posso! Muito obrigada a todos pela colaboração. Se quiserem me apresentar mais gente podem apresentar que a gente coloca no bonde também", disse a influenciadora na ocasião.