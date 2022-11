Trem do Samba chega a 27ª edição - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2022 19:49

Rio - O tradicional Trem do Samba, que parte da Central do Brasil rumo à Grande Madureira, chega a sua 27ª edição neste sábado (03). Conduzido pelo músico e pesquisador Marquinhos de Oswaldo Cruz e com patrocínio da Prefeitura - via Secretaria Municipal de Cultura - o evento recebe shows de Paulinho da Viola, Dudu Nobre e Leci Brandão, entre muitos outros. Marcado para um dia depois do Dia Nacional do Samba, o evento contará com três palcos instalados no entorno da estação de Oswaldo Cruz. O anfitrião recebe o público na Central do Brasil a partir das 15h, acompanhado das velhas guardas de Mangueira, Império Serrano, Salgueiro e Vila Isabel.