Sabrina Sato comemora quatro anos de Zoe Sato - Reprodução Internet

Publicado 29/11/2022 18:44 | Atualizado 29/11/2022 19:51

Rio - Zoe Sato completou quatro anos nesta terça-feira (29) e a mamãe coruja Sabrina Sato não economizou nas palavras para homenagear a filha. A apresentadora publicou um vídeo com momentos fofos da vida da pequena com a família ao longo dos anos. Na narração, Sabrina falou sobre Zoe, fruto de seu casamento com o ator Duda Nagle, ressaltando a energia que ela transmite para todos ao seu redor.

Na legenda, a fashionista escreveu: "Eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de ser sua mãe. Hoje a Zozo completa quatro anos, a pessoa mais importante da minha vida! O amor mais puro e sincero que já senti. Meu coração transborda todos os dias quando ela chega do colégio contando as coisas novas que aprendeu, os amigos que fez e ficamos horas conversando… O melhor lugar do mundo é do seu lado, escutando suas histórias malucas, brincando de mercadinho, comendo um docinho escondidas, cuidando da Coquinho que ela tanto ama. É tão bom ver ela crescendo, se desenvolvendo… Não existe sentimento mais gratificante pra uma mãe. Sou muito feliz e grata por ter esse privilégio e peço a Deus que continue te dando saúde, te acompanhando, te protegendo sempre. Obrigada por me ensinar todos os dias. Te amo muito, minha filha!"

Nos comentários, muitos fãs, seguidores e internautas parabenizaram Zoe por mais um ano de vida. Mensagens como: "Que vídeo emocionante!! Sou muito fã dessa família!! Parabéns pra Zozo", "Personalidade autêntica igual da musa mãe! Muito fofa", "A Zoe é luz por anda passa. Ele é linda, maravilhosa!!! Parabéns, ZoZo!!!" e "O tempo voa.... Viva Zozo!!!!!! Que Deus continue abençoando muito essa princesa linda!", foram os mais vistos.