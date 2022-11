Alice Wegmann - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2022 17:25

Rio - Alice Wegmann abriu a caixinha de perguntas do Instagram e comentou sobre o enfrentamento de um transtorno alimentar. A atriz de 27 anos esclareceu que promoveu mudanças em sua alimentação e hoje não segue uma dieta restritiva.

"Sim, tenho comido lactose e glúten todo dia agora. Fiz dietas restritivas por muito tempo e nunca funcionou, só intensificava um transtorno alimentar e me fazia ter compulsão. Quando eu finalmente parei de fazer essas dietas e consegui enfrentar esse transtorno nos últimos anos, meu corpo mudou muito", contou.

A atriz ainda contou para os seguidores como tem cuidado do físico. "Eu antigamente treinava de segunda a sábado. Mas hoje em dia treino menos e ouço bem mais o meu corpo. Descanso quando sinto que preciso e descarrego quando me sinto bem para isso. Melhora meu sono, minha ansiedade, tudo. Não deixo de fazer, mas também não fico obcecada com isso", disse.