Mileide Mihaile realizou uma lipo LADReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2022 15:53

Rio - Mileide Mihaile usou o Instagram Stories nesta terça-feira (29) para atualizar os seguidores sobre o seu pós-operatório de uma lipoaspiração de alta definição. A influenciadora de 33 anos ainda comemorou o resultado do procedimento estético.

"Realizei um procedimento, chamado lipo LAD, com aplicação do Renuviu. É uma tecnologia que me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa no meu pós-operatório, tudo rolando muito bem e em paz", contou.