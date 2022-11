Maíra Cardi diz ter se arrependido de comprar presentes de marcas envolvidas em polêmicas na web - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2022 18:03

Rio - Maíra Cardi dividiu um desabafo com os seguidores, nesta terça-feira, em postagem no Instagram. A influenciadora compartilhou uma sequência de fotos da árvore de Natal que montou em sua casa para falar sobre os presentes de grifes de luxo que comprou. Após as marcas se envolverem em polêmicas na internet, a empresária confessou ter se arrependido e abriu o jogo sobre o plano que tem para se desfazer das peças.

"Tirei essa foto semana passada, quando montamos a árvore, hoje está cheio de notícias tristes, ruins e criminosas sobre duas marcas famosas, aí me veio a dúvida: o que eu faço com esses presentes da tal marca?", iniciou a ex-mulher de Arthur Aguiar, na legenda da publicação.

Em seguida, a famosa explicou a ideia que teve: "Nada melhor que arrecadar o dinheiro e fazer uma doação dele! Em breve, terá um bazar muito legal meu, do Arthur e da Sophia com coisas que a gente não usa mais! E daí poderemos ajudar outras pessoas com o dinheiro que abrimos mão de nos beneficiar para colaborar", afirmou Maíra.

A ex-BBB ainda pediu ajuda aos fãs para decidir o que fazer com o presentes que comprou para seus amigos: "Quanto aos presentes da tal marca, o meu pensamento foi: 'eu já paguei por isso, a marca já ganhou o dinheiro dela, jogar fora não seria inteligente, então de que maneira faço esse 'produto' ser útil ajudando pessoas?' Então que tal trazer um valor inteligente ao que já foi comprado? O que vocês acham? Vocês que escolhem, jogar fora ou fazer o dinheiro ser útil a quem precisa? Com a marca? Além das outras marcas e coisas que temos e também colocaremos no bazar!", finalizou.

