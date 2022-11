Ivete Sangalo e o filho, Marcelinho - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo e o filho, MarcelinhoReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2022 17:17

Rio - Ivete Sangalo usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar as fotos de sua viagem a Nova York, nos Estados Unidos. Nos registros, a cantora apareceu cercada por amigos e familiares enquanto curte a chegada do inverno na América do Norte, vestindo diversos agasalhos para se proteger do frio em passeios turísiticos.

No entanto, o que chamou a atenção dos seguidores foi o tamanho de Marcelinho, filho mais velho da artista, de 13 anos, fruto do casamento de Ivete com Daniel Cady. "Meu pai, o menino nasceu um dia desses e já está um homem!", comentou uma internauta. "Marcelinho enorme", disse Daniela Mercury. "Vocês são lindos", declarou mais uma pessoa.

