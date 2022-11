Gretchen e o marido, Esdras de souza - Reprodução / Instagram

Publicado 29/11/2022 21:32

Rio - Gretchen está no Catar, onde acontece a Copa do Mundo 2022, e precisou chamar a atenção do marido, Esdras Souza, por causa de uma atitude que pode ser mal vista no país do Oriente Médio. Nesta terça-feira, o músico usou os Stories do Instagram para elogiar a habilidade da mulher de se comunicar com estrangeiros, quando acabou levando uma bronca depois de pedir um beijo em público.

"Estava pensando aqui que a minha mulher foi guerreira nesses dias de estadia aqui no Catar. Sabe por quê? Eu falo pouco inglês, entendo pouco, ela fala três idiomas, e a questão é a seguinte: as pessoas aqui no Catar misturam o árabe com o inglês. É uma loucura e ela conseguiu, com a maior majestade, compreender. Por isso que ela é a rainha. Bora dar um beijo?", disse Esdras no vídeo, ao que Gretchen rebateu: "Não! Está doido?!"

Em outro momento, ele contou que esta não foi a primeira vez que a rainha do rebolado se recusou a beijar o marido para evitar problemas com os anfitriões. "O que é engraçado é que ainda pouco, a gente estava tentando descer a escada rolante para vir até o portão de embarque e eu ia tacando-lhe um beijo. Ela disse: 'Não pode'. Caramba, gente, vocês não têm noção", contou Esdras.

Recentemente, Gretchen se defendeu das críticas que recebeu após compartilhar fotos em que aparecia de biquíni, no Catar, e admitir que estava se bronzeando escondida, devido às leis de vestimenta do país. "Você está achando que eu vou ficar me expondo aqui no Catar? Meu amor, antes de tudo, eu sou uma pessoa que tem estudo que fez faculdade, que conhece cultura, principalmente cultura dos outros países. (...) Aqui em casa, todos os brasileiros que estão aqui ficam à vontade. Aí quando a gente vai sair, todos nós vamos bem vestidas, inclusive de véu", explicou ela.