Publicado 29/11/2022 19:08 | Atualizado 29/11/2022 19:11

Rio - Antonia Fontenelle foi condenada a um ano, nove meses e dez dias de serviço comunitário por ter sugerido que Felipe Neto era usuário de cocaína. Ela ainda o chamou de “sociopata” e alegou que ele “destruirá a vida das pessoas”. A bolsonarista também terá que pagar uma indenização de R$ 20 mil ao influenciador.

A decidão é da 7ª Câmara Criminal do Rio e foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, nesta terça-feira (29). Em novembro do ano passado, o Ministério Público do Rio de Janeiro protocolou o pedido de condenação de Antonia Fontenelle por crimes de injúria e difamação contra Felipe Neto.