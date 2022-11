Xamã lanla novo single - Lucas Nogueira

Publicado 29/11/2022 18:27 | Atualizado 29/11/2022 18:32

Rio - Xamã apresentou para os fãs sua nova aposta musical, intitulada “Puto de Luxo”, em parceria com Vulgo FK. O clipe do single conta com a presença da modelo Gabriela Versiani e chegou ao canal oficial do cantor no Youtube nesta terça-feira (29). Criada no mesmo dia que “Malvadão 3” - hit que levou o artista para o top 50 Global e para o topo do Spotify Brasil -, a música já está disponível em todas as plataformas digitais.

“Estou muito feliz em colocar mais um trampo na rua e mais feliz ainda por ser ‘Puto de Luxo’, que é uma canção feita em parceria com grandes amigos meus, o Vulgo FK, Gustah e o Lotto. Quem é fã sabe que ela já foi escrita há um tempo e que eu estava só esperando o momento certo para lançá-la. Além disso, essa música marca o início de uma nova fase da minha carreira, que vem cheia de novidades e surpresas”, revela Xamã.

“Foi uma experiência incrível fazer esse trabalho com Xamã”, conta Vulgo FK. “Acompanho ele há muito tempo e admiro muito a forma como ele vem construindo sua carreira. Então, ter ele somando na minha, que ainda está apenas no começo, é uma sensação incrível”, completa o artista.