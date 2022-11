Bruna Linzmeyer rebate críticas após radicalizar no visual - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2022 16:57 | Atualizado 29/11/2022 16:58

Rio - Bruna Linzmeyer não mostrou se incomodar com as críticas sobre a radicalização do seu visual. A atriz surgiu com o cabelo e a sobrancelhas amarelas nesta quinta-feira (24), dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Após receber diversos comentários reprovando a pintura, a artista fez questão de rebater.