Naldo Benny usa remédio 'tipo Viagra' em tratamento contra princípio de necrose no narizReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2022 16:31

Rio - Naldo Benny voltou aos Stories do Instagram, nesta terça-feira, para atualizar os fãs após revelar ter tido um princípio de necrose no nariz depois de realizar um procedimento estético . O cantor falou sobre o tratamento que iniciou para reverter o efeito adverso e surpreendeu os seguidores ao comentar um dos remédios que está tomando por recomendação médica.

"Graças a Deus, eu consegui voltar a malhar. No tratamento, eu tenho que tomar um anticoagulante na barriga por alguns dias e tem alguns comprimidos", iniciou o funkeiro. "A Cindy (médica) brincou comigo, porque esse remédio eu tenho que tomar junto no tratamento. Esse remédio é o azulzinho, é tipo o famoso Viagra", disse Naldo, citando o medicamento conhecido por ser usado no tratamento contra a disfunção erétil.

Em seguida, o artista ainda fez piada por ter que usar a medicação no momento em que Ellen Cardoso, a Moranguinho, está confinada no reality show "A Fazenda 14", da Record TV. "Agora, imagina eu, três meses sem mulher, tomando a porr* do azulzinho! Meu irmão, isso é muita sacanagem", disparou ele. "Esse bagulho do nariz foi pior por isso que não sei o quê. Tá vendo as paredes, o teto? Tá indo na parede e no teto", completou Naldo.

Naldo Benny sofreu um princípio de necrose no nariz após fazer uma rinomodelação, procedimento estético para corrigir imperfeições no contorno nasal. Neste final de semana, o cantor compartilhou imagens do nariz com manchas e machucados. A intervenção feita no artista usa ácido hialurônico de alta densidade e tem a necrose como um dos riscos.