Missa de sétimo dia de Erasmo Carlos acontece em São Conrado, na Zona SulFabricio Pioyani/ AgNews

Publicado 29/11/2022 13:06

Rio - A Missa de Sétimo Dia de Erasmo Carlos foi realizada na Paróquia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira, e reuniu amigos e familiares do artista. A viúva do cantor, Fernanda Pessoa, o apresentador Bruno de Luca, a cantora Paula Toller e o cineasta Lui Farias participaram da cerimônia.

Erasmo deixa a mulher, Fernanda Passos, com quem se casou em 2019, e dois filhos: Gil e Leonardo, frutos do casamento com Sandra Sayonara Saião Lobato Esteves, a Narinha, que morreu em 1995. O veterano já havia perdido o filho do meio, Alexandre, também do relacionamento com Nara. O jovem teve morte cerebral após um acidente de moto, em 2014.