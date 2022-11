Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo. Ao lado, Dado Dolabella e Wanessa - Reprodução Internet

Publicado 29/11/2022 09:25

Rio - O cantor Zezé Di Camargo falou sobre o relacionamento da filha Wanessa com o ator Dado Dolabella, em conversa com fãs nas redes sociais. O sertanejo revelou que a cantora superou a depressão após reatar o namoro com Dado, que já havia sido seu namorado nos anos 2000.

O internauta perguntou se Zezé ainda iria viajar para os Estados Unidos para encontrar Zilu, sua ex-mulher. O sertanejo, então, afirmou que o encontro seria para conversar sobre Wanessa. No entanto, como a cantora já está se recuperando da depressão, ele não vai mais viajar.

"A crise que Wanessa estava passando, ela estava sofrendo muito, e, graças a Deus, ela praticamente superou tudo", disse Zezé Di Camargo. "Eu ia lá conversar com ela para a gente decidir o que teríamos que fazer com a nossa filha (Wanessa), mas ela, graças a Deus, está superando, está bem, está superfeliz, passou a crise. Estamos vivendo um momento muito especial", completou.

No início de novembro, Zezé já havia falado sobre o namoro da filha com Dado Dolabella em entrevista ao podcast "Denílson Show", de seu cunhado. "Na primeira vez em que eles estiveram juntos, eu não aprovei. Eles eram muito jovens. Não fiquei feliz porque dava muita confusão. Hoje, me parece que estão em outro universo, a cabeça é outra... Quero que ele faça a minha filha feliz, que cuide dela", afirmou o cantor.

Zezé também falou sobre seu relacionamento com Marcus Buaiz, ex-marido da cantora. "O dia em que a Wanessa e o Marcus se separaram, ele foi lá em casa conversar, e a gente chorou junto. Ele é pai dos meus netos, é um filho para mim. Nunca vou deixar de amar o Marcus", garantiu.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram o namoro em abril deste ano. Em maio, a cantora anunciou o fim de seu casamento com Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos: José Marcus e João Francisco. Os dois ficaram juntos por 15 anos. Dado já se mudou para a casa de Wanessa em São Paulo.