Diagnosticada com cardiopatia rara, filha de Juliano Cazarré está internada desde o nascimento - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2022 20:55

Rio - A filha de Juliano Cazarré segue internada, em um hospital de São Paulo, para tratar uma cardiopatia congênita. Nesta terça-feira, a mulher do ator, Letícia Cazarré, usou os Stories do Instagram para informar que a pequena Maria Guilhermina teve uma piora em seu estado de saúde, com suspeita de infecção grave. A bebê nasceu no dia 21 de junho com um problema raro no coração chamado anamolia de Ebstein, e está internada desde então.

"Quem puder, reze pela Maria Guilhermina. Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave. Estamos fazendo tudo para que ela se recupere logo. Contamos com as orações de todos vocês, meus amigos", declarou Letícia, na legenda da postagem. Nos últimos cinco meses, a caçula da família Cazarré já passou por quatro cirurgias diferentes.

No último domingo, ela desabafou sobre o período que está passando longe dos outros quatro filhos: "Hoje eu sei que o maior sacrifício que Deus pode pedir a uma mãe, é que ela fique longe de seus filhos. Seja por ter que devolvê-los a Ele, como vi várias mães fazerem aqui na UTI e na vida, seja por estar longe fisicamente, mesmo tendo-os aqui na terra", disse Letícia, que é casada com Juliano desde 2011. Os dois também são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 2, e Maria Madalena, de 1.