Publicado 29/11/2022 18:57

Rio - Rafa Brites mostrou aos seguidores nesta terça-feira (29) que seu umbigo sofreu uma modificação após as cirurgias que realizou para retirada da vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical. A apresentadora de 36 anos revelou que apesar de pensar na estética, seu foco era acabar com as dores que sentia.

fotogaleria "Uma coisa estranha. Meu umbigo está totalmente diferente. Ele mudou, está fundo porque tirou a hérnia e costurou por dentro. Parece outra barriga. Sempre tive medo. Aquele umbigo feito, de plástico, nem sempre fica bom. Depois que você sofre de dor... falei 'F*da-se o umbigo e as cicatrizes, só quero ficar bem'", disse.

Rafa Brites enfrentou o procedimento cirúrgico e o pós-operatório sem a companhia do marido Felipe Andreoli. O jornalista segue trabalhando na cobertura da Copa do Mundo no Catar e não pôde estar ao lado da mulher.