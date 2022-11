Fabíula Nascimento comemora 40 anos de Emílio Dantas - Reprodução Internet

Publicado 29/11/2022 17:06

Rio - Emílio Dantas completa 40 anos nesta terça-feira (29), e em comemoração, sua mulher Fabíula Nascimento postou em seu Instagram uma foto do marido com seus dois filhos gêmeos. Os atores estão juntos desde 2016, e os pequenos Roque e Raul têm menos de um ano. Na legenda, a atriz homenageou Emílio e agradeceu pela família que construíram em um texto emocionado.

Fabíula escreveu: "Hoje pela manhã quando olhei vc ao lado dos meninos no chão se divertindo, me deu vontade de chorar de alegria. Chorei. Nossa família existe, é linda. Nosso encontro nessa vida foi tão suave… Os caminhos foram se abrindo naturalmente e nossas vidas se entrelaçando. Eu sempre digo que os encontros mais poderosos se dão na verdade, na comunicação, na admiração. Nós somos verdade. Amo que podemos falar sobre todos os assuntos sem ruborizar de vergonha, sem julgamentos ou máscaras. A verdade sempre esteve em dia nas nossas vidas, doendo ou não. seis anos ao seu lado descobrindo o mundo. 40 da sua existência nesse plano. Agora com cinco filhos fantásticos e deliciosos. Uau, que grande! A palavra que me vem a cabeça e que resume a nossa história até aqui é: merecimento. Meu lance, meu parceiro, meu gostoso, meu boy delícia… Te 'quiero'. Feliz renascimento!"

Nos comentários, muitos artistas amigos do casal parabenizaram o ator por mais um ano de vida. Regiane Alves escreveu: "Ahh que lindo. Parabéns @emiliodantas! Tudo de melhor da vida para você", Andreia Horta disse: "Viva Emílio!!!! Nossa sagita do amor!!!", Marcos Veras comentou: "Viva @emiliodantas, grande cara. Família linda", Fernanda Gentil prestigiou: "@emiliodantas quarentou na plenitude da vida; com saúde, com uma família linda e completa, e com uma parceria inspiradora . É lindo de ver e viver vocês de perto! Parabéns pra ele! Parabéns pra vocês! Amo muito", e entre muitos outros recados de fãs e celebridades, Rafa Vitti escreveu: "Vocês são demais!! Emílio eu te amo"