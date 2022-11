Sabrina Petraglia revela que retirou um tumor de ovário sete meses após dar à luz - Reprodução/Instagram

Sabrina Petraglia revela que retirou um tumor de ovário sete meses após dar à luzReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2022 12:59 | Atualizado 29/11/2022 13:03

Rio - Sabrina Petraglia fez uma revelação sobre seu estado de sáude nesta terça-feira (29). A atriz, de 39 anos, contou que fez uma cirurgia para retirada de um tumor do ovário, cerca de sete meses após dar à luz seu terceiro filho, Léo. Ela afirmou que não tinha certeza se iria expor o procedimento, mas achou que as informações poderiam ajudar outras mulheres.

"Tenho o compromisso de compartilhar minhas experiências para que você, aí, também se motive a cuidar de si, em diversos âmbitos da vida de mãe e mulher. No meu caso, a cirurgia corrigiu consequências da gravidez como a diástase (de 5cm!) e a cicatriz da cesárea, mas também retirou um tumor no ovário, a princípio, benigno e arrumou uma torção na trompa", começou ela, que está de mudança com a família para Dubai.



Sabrina é casada com Ramón Velásquez, e eles ainda são pais de Gael, de 3 anos, Maya, de 1. A atriz revelou ainda que não pretende ser mãe novamente. "Coloquei ainda o DIU de Mirena para tratar pequenos focos de endometriose e para não ter mais filhos! Consegui preservar todos meus órgãos e devo me sentir bem melhor com a diástase fechada. Tinha uma sensação ruim constante, perdi meu centro de força abdominal e sentia meus órgãos todos soltos depois de 3 gestações seguidas", explicou.



Em seguida, ela alertou suas seguidoras sobre o câncer de ovário, ressaltando que ele é silencioso. "Algumas vezes a gente não tem sintoma algum e, por isso, merece atenção. Façam exames regulares, preventivos e compartilhem sempre que puderem suas dores, incômodos com médicos, amigos e familiares, tudo importa. Descobri o meu tumor recentemente, depois de fazer os exames de rotina pós-parto", contou a atriz.



Sabrina pontuou ainda sobre a correção de diástase. "Não é somente estética, como eu mesma pensava. O desconforto que o alargamento entre os músculos causa é grande. Em alguns casos, é possível corrigir com exercícios, mas em outros, é necessária a cirurgia. Todo plano de saúde cobre, porque é uma ação corretiva e pela rede pública você também pode conseguir sem custo algum. Mulheres que estão passando por esse desconforto procurem seus direitos! É importante ir atrás do seu bem-estar!!! Não deixe pra lá", completou.



A atriz concluiu tranquilizando os fãs sobre o procedimento. "Por fim, quero dizer que estou feliz, pois a cirurgia foi um sucesso e eu estou sendo muito bem cuidada, estou me recuperando aos pouquinhos! Mas… confesso que tenho pressa pra conseguir pegar logo meus bebês no colo! Ainda não consigo e isso é o que mais me dói", finalizou Sabrina.