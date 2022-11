Richarlison fala sobre promessa de flerte com Anitta - Reprodução do Instagram

Publicado 29/11/2022 11:20 | Atualizado 29/11/2022 13:38

Rio - Richarlison está mesmo focado em conquistar o hexa. Autor de dois gols do Brasil na estreia da Seleção na Copa do Mundo, o jogador voltou a comentar seu interesse em Anitta durante uma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, após a vitória do Brasil contra a Suíça. O atacante surpreendeu ao dizer que um possível affair com a Poderosa está em segundo plano, já que seu objetivo atual é outro.

"Isso aí deixa para depois, meu foco agora é Copa do Mundo aqui", declarou Richarlison.

Para quem não lembra, no ano passado, em entrevista ao canal ao "Canal Pilhado", no Youtube, Richarlison foi questionado sobre um romance com a cantora e brincou com a situação. "Rapaz, peguei não. Mas se ela quiser, eu quero", disse. Na sequência, o ex-goleiro Júlio César perguntou se o Pombo achava a cantora bonita. "Uma deusa", reagiu ele. Logo depois, o jogador se divertiu ao imaginar uma capa de revista ao lado da Poderosa. "Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela", prometeu.

Veja o vídeo: