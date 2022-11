Gabriela Pugliesi volta a malhar em menos de um mês após dar à luz - Reprodução / Instagram

Gabriela Pugliesi volta a malhar em menos de um mês após dar à luzReprodução / Instagram

Publicado 29/11/2022 12:41

Rio - Gabriela Pugliesi usou as redes sociais, nesta terça-feira, para mostrar aos seguidores que retomou a rotina de exercícios físicos 28 dias após dar à luz seu primeiro filho, Lion, fruto do relacionamento com Tulio Dek. No Instagram, a influenciadora de 37 anos apareceu pedalando e confidenciou aos internautas que estava utilizando uma fralda.

fotogaleria

"Vinte e oito dias depois. Vim de fralda e tape, mas vim. Recuperando a dignidade aos poucos", disse Pugliesi. "Continuo usando fralda, bem digna, e tape. Mas, nossa, que delícia dar uma suadinha, gente. Quase um mês depois, estou voltando aos poucos", acrescentou.

Na sequência, a musa fitness explicou a função do "tape" que está usando na barriga. "Coloquei no dia seguinte do parto. Fico cinco dias e tiro. Fica dois dias sem e recoloca. Isso quatro vezes. Protocolo da dra. Nany Mota, que ajuda muito a desinchar, melhora postura, dor, roxos e melhora muito aquela sensação de 'ficar solta'. É ótimo para o pós-operatório também", contou.



Logo depois, ela elucidou sobre as fraldas e admitiu gostar da peça. "Antes do parto, quando a gente compra as fraldinhas, a gente fala 'credo, vou ter que ficar usando fralda'. Não vê a hora de voltar para as calcinhas bonitinhas. Mas eu era assim. Estou apegadíssima nas fraldas", concluiu Gabriela Pugliesi.