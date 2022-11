Maisa Silva revela que está apaixonada - Reprodução do Instagram

Publicado 29/11/2022 12:37

Rio - Maisa Silva, de 20 anos, está apaixonada. A apresentadora, que assiste aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, sediada no Catar, contou para os internautas que ficou encantada com um homem que viu no aeroporto e elogiou a beleza do moço em questão.

"Me apaixonei no aeroporto de novo...", disse ela. Um fã quis saber mais detalhes do rapaz que roubou o coração de Maisa e perguntou se era algum passageiro. "Piloto ou copiloto. Juro. [risos], muito lindo", declarou a atriz. "Me apaixonei no aeroporto de novo...", disse ela. Um fã quis saber mais detalhes do rapaz que roubou o coração de Maisa e perguntou se era algum passageiro. "Piloto ou copiloto. Juro. [risos], muito lindo", declarou a atriz.

Me apaixonei no aeroporto de novo... — +a (@maisa) November 29, 2022

Piloto ou co piloto. Juro. Kkkkk mt lindo — +a (@maisa) November 29, 2022

Na mesma rede social, Maisa ainda explicou para seus admiradores que só vai ao Catar para conferir osas partidas do Brasil. Na verdade, ela está hospedada em Dubai. "Sinto decepcionar vocês mas não conheci nada além de aeroporto-hotel-estádio-metrô. Eu tô vindo só pras partidas. Então, chego no dia do jogo, me arrumo e vou direto. Depois da partida eu volto para hotel pra dormir e vazo no dia seguinte. Tô ficando em Dubai", explicou ela. "Como tu tá indo? avião? Trem? Carro?", perguntou um fã. "Avião. O voo é curto, tipo São Paulo e Rio".

Sinto decepcionar vcs mas não conheci NADA além de aeroporto-hotel-estadio-metrô

Eu to vindo só pras partidas ent chego no dia do jogo, me arrumo e vou direto. Depois da partida eu volto p hotel pra dormir e vazo no dia seguinte (fazendo isso agr inclusive). Tô ficando em Dubai https://t.co/MEJhbXNPu9 — +a (@maisa) November 29, 2022