Erasmo Carlos e Fernanda EstevesReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2022 22:07

Rio - A viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Passos, voltou a desabafar nas redes sociais sobre o cantor, o eterno Tremendão, que morreu na última segunda-feira (22), vítima de uma paniculite, após idas e vindas do hospital para tratar uma síndrome edemigênica. Dessa vez, ela fez um relato sobre os últimos momentos com o marido.

"Não tenho nada valioso o suficiente que eu possa oferecer para ouvir sua voz mais uma vez, sentir seu cheiro, seu toque… 3 segundos bastariam. Amor, eu só queria dar tchau… Não me empenhei no tchau porque o Dr. disse que seriam só 2 ou 3 dias para o seu pulmão descansar… Eu não quis me empenhar naquele tchau, não era um tchau! Você segurou firme a minha mão, tentou falar comigo… mas eu estava tão desnorteada com a sua dor que não parei direito para ouvir. Amor, seu abraço… eu me envolvia com os seus braços ao meu modo, e você achava engraçado. Era eu quem conduzia o abraço. A gente sempre falava sobre a minha solidão, mas eu sempre era convicta de que tinha você. Eu ainda sou, amor… mas onde você está?", escreveu ela, nesta segunda-feira (28).



Na publicação anterior, Fernanda questionou a continuação da Copa do Mundo ao expressar a sua dor. "Amor, como é que o mundo ousa continuar girando sem você? Porque não pararam a Copa? Como as pessoas mantêm suas atividades? Me lembro que no hospital o meu desejo era que todos dormissem e acordassem ali, ficava com um aperto no peito quando iam pra casa. Pensava: Não podem ir pra casa, Erasmo precisa deles… como dormem sabendo que Erasmo está aqui? Todas as vezes que você viajava perguntava se eu queria ir junto… dessa vez não perguntou. Está tudo fora da ordem! Você é um homem de hábitos, metódico… o que deu em você agora?", disse.