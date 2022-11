Renata Ceribelli conversa com Fernanda, viúva de Erasmo - Reprodução

Publicado 28/11/2022 08:10

Rio - Fernanda Passos, viúva de Erasmo Carlos, e Leonardo, filho mais novo do cantor, conversaram com o "Fantástico" deste domingo e compartilharam lembranças sobre o eterno Tremendão. O veterano morreu aos 81 anos no dia 22 de novembro deste ano, mas tinha muitos planos, entre eles uma turnê por Miami e Orlando, nos Estados Unidos.

"Ele começou a ter problemas de saúde e o médico não autorizou que ele fizesse viagens, ficar muito tempo longe", disse Leonardo, que também contou que o pai estava animado com a viagem. Estava animadíssimos, queria ir pro parque de diversões, estava querendo sair pra passear", completou.

Leonardo também contou como era ter Erasmo Carlos como pai. "Digamos assim que ele nunca foi um pai muito tradicional, mas ele fazia questão de alguns rituais: a gente jantar sempre junto, ouvir música. A gente ouvia muita música, muita música", relembrou. Além de Leonardo, Erasmo também era pai de Gil Eduardo, baterista, e de Carlos Alexandre, o Gugu, que morreu em um grave acidente de moto em 2014. Todos são frutos de seu casamento com Narinha, que morreu em 1995.

"Quando tivemos essas perdas, essas situações na vida, a gente se juntou muito como família e ele sempre foi um cara muito sereno nessas horas. Era uma coisa que ele falava: 'a vida não vai me deixar amargo'. Eu tive a honra de ser filho da melhor pessoa que eu já conheci na minha vida", disse Leonardo.

Cinco dias antes de morrer, Erasmo Carlos recebeu o Grammy Latino pelo álbum "O Futuro Pertence à... Jovem Guarda". "Foi a última alegria que ele teve com o reconhecimento da sua obra. Ele estava na UTI quando recebeu a notícia, de uma forma muito linda", revelou Leonardo. "Ele falou: 'com esse disco?'. E eu falei: 'você ganhou'. Ele ficou orgulhoso. Todo mundo que entrava, eu falava 'sabia que ele ganhou o Grammy?'", contou Fernanda.

A viúva do cantor esteve ao seu lado durante os 35 dias em que sua saúde piorou e também nas duas internações. Ela revelou que acreditava que Erasmo conseguiria se recuperar. "Ele está em tudo. Eu não vou viver sem o amor, né? Vou viver sem o corpo dele, sem a presença física dele. Eu não sei se ele está aqui, se ele está em algum lugar, se tem algum lugar que ele está me assistindo como uma série. Eu não sei se ele está falando comigo, não sei o que ele está fazendo, mas tenho certeza que ele está cuidando de mim. Eu nunca acreditei em muita coisa, mas acredito nele. Nele eu acredito", disse.