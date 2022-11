Pocah e Juliette curtem show de Dilsinho em São Paulo - Araujo / Ag. News

Publicado 29/11/2022 08:28 | Atualizado 29/11/2022 08:29

Rio - As ex-BBBs Juliette e Pocah, que participaram da 21ª edição do "BBB", se reencontraram durante o show do cantor Dilsinho, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. As amigas curtiram o evento pós-jogo da Seleção contra a Suíça.

Juliette e Pocah se divertiram juntas, dançaram coladinhas e conversaram por bastante tempo com Ronan, noivo de Pocah. Juliette também aproveitou a oportunidade para posar agarradinha com Dilsinho e tirar fotos com o cantor nos bastidores do evento. A campeã do "BBB 21", inclusive, também se apresentou na festa.