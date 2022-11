Ronaldo Fenômeno se senta com Kaká, Cafu e Roberto Carlos - Reprodução Internet

Publicado 28/11/2022 19:29 | Atualizado 28/11/2022 20:40

Rio - Ronaldo Fenômeno registrou em seu Instagram, nesta segunda-feira (28), o lugar especial que sentou para assistir o jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo. O ex-jogador publicou um clique ao lado de outros craques que também já jogaram pela Seleção. Acompanhado de Kaká, Cafu e Roberto Carlos, o Fenômeno escreveu na legenda: "Nada como assistir à nossa Seleção ao lado dessas feras".

O jogador negativou para o vírus da Covid no último domingo (27), e recebeu muitos comentários de fãs e amigos no post. O perfil oficial da CBF e do SporTV brincaram ao escrever respectivamente: "A foto nem carrega" e "Tive que ligar o WiFi aqui. 5g não deu conta!". O lutador Guilherme Boba escreveu: "Assistindo com a seleção", e Minotouro elogiou: "Os melhores". A jornalista Talita Galhardo disse: "Sigo acompanhando sua linda trajetória, amigo! Essa turma aí sabe o quanto ralou pra ter sucesso! Vocês são Merecedores!" e o também ex-jogador Vampeta comentou: "Lindos!"

Os internautas vibraram com o encontro de ídolos e comentaram mensagens como: "Só os quatro aí sozinhos ganhavam da Suíça", "Quando esses caras estavam em campo a gente não pensava se iriamos ganhar e sim de quantos iríamos ganhar", "Uma seleção assistindo outra seleção" e "Não tem como colocar esse banco pra jogar não?"