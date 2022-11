Bárbara Evans respondeu comentários sobre seu físico - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2022 18:58 | Atualizado 28/11/2022 19:16

Rio - Bárbara Evans rebateu os comentários negativos sobre seu físico nesta segunda-feira (28). A modelo engordou 25 kg durante a gestação de Ayla, 7 de meses, fruto do casamento com Gustavo Theodoro, e agora voltou ao peso que tinha antes da gestação. O corpo magro de Bárbara Evans foi alvo de críticas que foram respondidas por ela nas redes sociais.

"Quando eu estava grávida vocês estavam me chamando de obesa, que eu estava horrorosa, estava gorda, estava isso e aquilo. Agora que eu estou magra, vocês estão falando que eu estou muito magra. No fundo, vocês não têm que falar porr* nenhuma, quem tem que saber sou eu", iniciou. "Quem tem que saber sou eu. Escreveram no comentário da minha foto que eu estou igual a uma 'capa de pint*', o que é capa de pint*? Desculpa viu Brasil, mas só se for o pint* do meu marido que é maravilhoso, então está tudo certo. Olha cada uma que eu tenho que ler. Eu estou me sentindo ótima, fiz meus exames e estou maravilhosa, cheia de saúde para dar e vender. Só não vendo porque eu preciso da minha saúde porque eu estou excelente", acrescentou.

Bárbara Evans afirmou que está satisfeita com seu corpo e focada em manter a forma para a celebração religiosa de sua união com o empresário. "E quanto mais vocês falam que eu estou magra mais feliz eu fico. Pode me chamar de Olivia Palito. Qualquer coisa dessa eu adoro, me sinto maravilhosa. Faltam 10 dias para o meu casamento e vamos com tudo. Vou para São Paulo experimentar o vestido. Eu sei que não são todos, mas aproveitei que eu estava inspirada hoje pra dar esse recado e não se preocupem que eu estou ótima. Minhas roupas estão caindo feito uma luva, isso que eu chamo de vida."