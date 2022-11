Mel Maia e Mc Daniel posam juntos - Reprodução Internet

Mel Maia e Mc Daniel posam juntos Reprodução Internet

Publicado 28/11/2022 17:33 | Atualizado 28/11/2022 17:43

Rio - Mel Maia e MC Daniel começaram recentemente a aparecer juntos nas redes sociais. Mesmo sem oficializarem o namoro, os fãs já consideram os dois um casal. Em clima de jogo do Brasil, a atriz postou, nesta segunda-feira (28), uma série de cliques com o cantor. Vestidos com a camisa da seleção, os supostos namorados foram clicados dando carnes de churrasco um na boca do outro. "Podia ser a gente, mas é a gente! Vai Brasil!"

Nos comentários, o cantor escreveu: "Engajamento violento diga-se de passagem", além de dois emojis de coração. Além dele, fãs, seguidores e amigos do casal também deixaram mensagens de carinho. Recados como: "Acho que já está na hora desses dois pararem com essa frescura e assumir logo esse trem aí", "Lindos!", "Namorem logo!! Eu imploro, o casal mais lindo do Brasil" e "Vocês combinam demais", foram os mais vistos.