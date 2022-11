Tamy Couto, Projota e filha aproveitam dia na piscina - Reprodução Internet

Publicado 28/11/2022 16:21 | Atualizado 28/11/2022 17:41

Rio - Hora da piscina! Em clima de Copa do Mundo, a mulher do rapper Projota, Tammy Couto, compartilhou fotos da família aproveitando o sol na piscina da casa nova, usando um biquíni verde e amarelo. A família curtiu a manhã ensolarada, nesta segunda-feira (28).

Projota também compartilhou cliques na água com a sua primeira filha, Marieva. Nas fotos, os dois aparecem brincando e se divertindo, acompanhando a legenda: "Primeiro domingo na casa nova. Com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus. Não foi fácil chegar aqui, num pedacinho desse planeta que posso chamar meu, e que olhando pra esse sorriso posso chamar de nosso. Hoje eu chamo o passado de Orgulho, o presente de Nós e o futuro de Otto. Em nome de infinitos domingos profetizo paz e amor nessa jornada. Pelas lentes da mamãe sorrimos, brincamos e brindamos a chegada de mais um pra fazer parte de Nós. 'E vai dizer que a gente é bobo por não querer outra vida…'".

Tammy comentou: "Família" e se juntou a fãs e seguidores do casal nos comentários. Mensagens como: "Que delícia isso. Muitas alegrias para essa família linda", "Vocês merecem família linda Deus abençoe", e "Lindos demais! Vocês merecem essa felicidade toda. Que Deus continue abençoando sempre, não tem nada mais precioso na vida do que a família e o amor que une, amamos vocês", foram as mais vistas.