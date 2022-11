The Weekend anuncia shows no Brasil em 2023 - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2022 15:57

Rio - The Wekeend trará sua turnê "After Hours Til Dawn" para o Brasil. O cantor canadense anunciou, nesta segunda-feira (28), que se apresentará nos dias 7 e 10 de outubro de 2023 no Rio e em São Paulo, respectivamente.

"Turnê After Hours Til Dawn chega à Europa e América Latina", escreveu ele no Twitter. De acordo com o site oficial de The Weeknd, a venda dos ingressos terá início no dia 8 de dezembro, às 10h, mas ainda sem informações sobre valores.

Essa é a segunda vez que o artista virá ao Brasil. Sua estreia foi como headliner do Lollapalooza de 2017, em São Paulo.