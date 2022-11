Viih Tube e Eliezer - Van Campos / Agnews

Publicado 28/11/2022 15:15

Rio - Eliezer abriu o jogo e deu detalhes de sua vida sexual com Viih Tube, que espera a primeira filha do casal. O empresário afirmou que há mudança na frequência do vuco-vuco devido a libido da youtuber, mas deixou claro que os dois continuam na 'ativa'.

"Estou entendendo que o sexo é por fases. No comecinho da gravidez quando a gente descobriu, ela teve uma fase que, Nossa Senhora o desejo dela estava multiplicado por um milhão. O negócio estava frenético ali… Hoje eu consigo perceber que deu uma diminuída, mas tem semanas que o negócio pega fogo, acho que é importante a gente respeitar isso", afirmou o ex-BBB, em entrevista à 'Quem'.



"Não tem nenhum tipo de cobrança da minha parte. Acho que isso é tão pequeno perto de todo o resto. E é uma fase… Eu já tinha lido sobre isso e imaginei que isso aconteceria, super entendo, depois a gente transa. A gente tem a vida inteira para transar, mas é importante dizer que o sexo não acabou. A nossa vida sexual ainda existe, mas mudou e vem mudando. Cada semana ela está de um jeito", destacou ele.

À publicação, Eliezer ainda disse que o importante é ele e Viih se sentirem bem durante a relação sexual e contou que os dois conversam muito sobre o assunto. "A gente tem que ir adaptando. Tem posições que não são mais confortáveis, outras que dão uma aflição nela, porque ela que está com a Lua dentro dela, né? Eu em cima dela dá aflição de machucar ela e apertar muito. Então a gente vai se adaptando, mas é uma coisa muito conversada. Acima de tudo, antes de sermos os pais da Lua, somos amigos e muito transparentes um com o outro. A gente vai contornando e se adaptando à situação dessa forma".



Viih Tube e Eliezer oficializaram o namoro em agosto deste ano. Em setembro, o casal revelou para os fãs, através do Instagram, que seriam papais. A bebê dos dois se chamará Lua.