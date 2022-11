Paolla Oliveira mostra look para assistir ao jogo do Brasil na Copa - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira mostra look para assistir ao jogo do Brasil na CopaReprodução / Instagram

Publicado 28/11/2022 13:02

Rio - Paolla Oliveira usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar o look escolhido para assistir ao jogo entre Brasil e Suíça, na Copa do Mundo do Catar. No Instagram, a atriz de 40 anos apareceu de short jeans, regata verde e barriga de fora, garantindo elogios dos seguidores.

fotogaleria

"Por aqui já estamos na concentração pra Brasil x Suíça. Nessa Copa do Mundo, que começou cheia de surpresas e zebras, qual seu bolão pro resultado do jogo?", questionou Paolla, que posou ao lado de um de seus cachorros de estimação.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para fazer suas apostas e enviar mensagens de carinho à atriz. "3 x 1 para o Brasil", opinou uma internauta. "Eu te amo!", escreveu outra. "Perfeita!", elogiou uma terceira. "A torcida em peso! Eu amo!", pontuou uma seguidora.