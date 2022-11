Naldo Benny sofre princípio de necrose após procedimento estético - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2022 19:03

Rio - Naldo Benny sofreu um princípio de necrose no nariz após fazer uma rinomodelação, procedimento estético para corrigir imperfeições no contorno nasal. Neste final de semana, o cantor compartilhou imagens do nariz com manchas e machucados. A intervenção feita no artista usa ácido hialurônico de alta densidade e tem a necrose como um dos riscos.

"Fiz um procedimento no nariz que não ficou legal. Fiquei realmente muito preocupado. Tive uma intercorrência no procedimento", disse Naldo, que nesta segunda-feira (28), compartilhou um novo story, dessa vez fazendo um tratamento para o efeito adverso.



"Ontem estava muito feio o nariz, não expliquei para vocês. Estou muito melhor, já não está doendo tanto, ainda está bem machucado, mas não dói tanto", afirmou o cantor, que compartilhou um depoimento da médica Cindy Alves, que está acompanhando o seu caso. Ela explicou que "ele realizou um procedimento com outro profissional e teve uma intercorrência: uma obliteração de vasos e um princípio de necrose".



Naldo também agradeceu o apoio dos fãs, grantindo que em breve dará mais informações sobre o procedimento.