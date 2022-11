Pedro Leonardo e Thais Gebelein - Reprodução/Instagram

Pedro Leonardo e Thais GebeleinReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2022 17:39 | Atualizado 28/11/2022 17:58

Rio - Não durou muito a notícia do término do casamento de Pedro Leonardo e Thais Gebelein. O casal reatou a união e resolveu aproveitar um merecido descanso no Navio Cabaré. O cantor e a influenciadora posaram em clima de romance nesta segunda-feira (28). "Oh vida boa! Tem coisa melhor que isso não, gente", escreveu Pedro Leonardo.

fotogaleria Há pouco mais de uma semana, a esposa do cantor havia usado as redes sociais para comunicar o fim do relacionamento . "Pedro e eu decidimos seguir nossos caminhos separados. Vamos manter o que precisar para criar nossas filhas, mas hoje será melhor assim. São coisas da vida que deixam a gente sem chão, tudo de uma vez, igual uma tempestade, mas vai passar. Estou em um dos piores momentos da minha vida. Vivendo o que preciso viver nesse momento e já tem sido muito difícil lidar. Espero que compreendam e respeitem ambos os lados", disse, na ocasião.

Pedro Leonardo e Thais Gebelein estão juntos há 12 anos e são pais de Maria Sophia e Maria Vitória. Nas redes, os internautas celebraram a reconciliação. "Que Deus abençoe o amor e a união de vocês", escreveu um. "Todo amor do mundo para vocês. Feliz demais ver vocês assim juntos", afirmou outro. "Coisa linda", celebrou um terceiro.