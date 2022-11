Lucinha Lins relembra beijo em Claudio Heinrich - Reprodução de vídeo

Publicado 28/11/2022 16:48

Rio - Lucinha Lins, de 69 anos, contou que deu um beijão em Claudio Heinrich, de 50, quando os dois viviam par romântico em "Malhação", da TV Globo, nos anos 90. Em entrevista ao "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello, a atriz disse que as cenas pediam que o beijo fosse real.

"A única vez que teve um beijo bom e pra valer foi com uma pessoa que tenho que agradecer pela confiança, pela ética, amizade, pelo carinho... Foi na 'Malhação', com o Claudio Heinrich. Era uma loucura. Ele interpretava o Dado e foi um príncipe. Eu ainda era gatona, mas com idade para ser mãe dele", relembrou a atriz.

Lucinha ainda citou que eles ficaram sem jeito ao descobrirem que os personagens se pegariam no folhetim. "Quando a gente entendeu que a coisa era barra pesada, de pegação de novela das 23h, eu olhei pra ele e falei assim: 'Claudinho, eu tenho idade pra ser sua mãe, não posso fazer isso'. Ele fez assim: 'Pô, pra mim também é difícil. Você é meu ídolo'. Meu desespero era igual ao dele. Fiquei muito envergonhada", afirmou ela, que teceu vários elogios a Claudio.

"Ele não só me segurou, na minha insegurança, no meu medo, no meu pânico... Ele se jogou de uma maneira que poucos profissionais com uma grande experiência conseguiria. Quero que fique claro meu agradecimento, meu carinho por essa pessoa, este ator, profissional", comentou.

Na sequência, a atriz voltou a falar sobre os beijos nada técnicos. "Ali tinha beijo legal. Não era sempre. Houve momentos que isso aconteceu porque não seria possível não fazer e não encenar assim", destacou.

Veja o vídeo: