Nadine Gonçalves mostra look para torcer pela Seleção Brasileira - Reprodução / Instagram

Nadine Gonçalves mostra look para torcer pela Seleção Brasileira Reprodução / Instagram

Publicado 28/11/2022 13:59 | Atualizado 28/11/2022 14:02

Rio - Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para declarar sua torcida pela Seleção Brasileira no jogo contra a Suíça, na Copa do Mundo do Catar. No Instagram, a empresária de 55 anos apareceu de camisa azul e afirmou que a vitória do Brasil é certa.

fotogaleria

"Bom dia, Brasil, brasileiro. Estamos saindo novamente para uma vitória, em nome de Jesus! Vamos lá torcer por uma vitória para os nossos meninos", disse ela no vídeo, a caminho do estádio.

Para o jogo, Nadine também investiu em uma make temática e em unhas em azul, amarelo e verde, seguindo as cores da bandeira. Vale ressaltar que Neymar lesionou o tornozelo na partida contra a sérvia e só voltará a jogar caso o Brasil chegue nas oitavas de final.