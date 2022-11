Jade Picon rebate crítica de uma internauta - Reprodução de vídeo/ Instagram

Jade Picon rebate crítica de uma internautaReprodução de vídeo/ Instagram

Publicado 28/11/2022 12:38

Rio - Jade Picon, de 21 anos, fez um desabafo no Instagram Stories após uma internauta criticar o formato de suas unhas. A atriz, que está no ar como Chiara, em "Travessia", da TV Globo, mostrou o print do comentário negativo que recebeu e, em seguida, fez uma grande reflexão. A influenciadora digital ainda aproveitou o momento para aconselhar os fãs.

"Olha a curvatura totalmente aberta e grossura da ponta", apontou uma usuária da rede social. A ex-BBB, então, rebateu a crítica: "Amor, minhas unhas são assim naturais. Não é alongamento. Por isso que é tortinha, entendeu? Cresce e vai curvando. Eu gosto delas assim. Não é culpa da profissional que faz elas, é só como eu sou". Logo depois, a internauta se desculpou: "Ah, meu Deus, me perdoe.. eu pensei que era alongamento, quando é natural elas crescem assim mesmo..”.

Após mostrar o print, Jade refletiu: "Toda foto que eu posto, com minha unha aparecendo: ela é grande, acham que é alongamento por ela ser grande. Aí comentam que o formato tá torto, que o alongamento tá errado, que é horrível, que é torta. Xingam até a Milena que faz minha unha, gente, por acharem que sabem, quando na verdade não, né? De fato, minha unha é natural, ela tem a curvaturazinha dela, que cresce. E eu sempre gostei da minha unha comprida, sempre soube que ela era assim e beleza".



Na sequência, a ex-BBB lamentou o fato das pessoas criticarem até suas unhas. "E aí, olha que loucura, né? Por isso que eu gosto de me observar muito. Eu li muito esses comentários e, mano, que chatice. Tipo, caraca, a unha, gente, a unha. Poxa, você vai ficar se importando, comentando da unha da pessoa? Mas enfim, ok, já foi feito", afirmou. "E aí, eu falei ‘caraca, será que é feia mesmo minha unha? Será que eu faço alongamento em todas pra ficarem reta, 'iguais e perfeitas'? Tipo, muito doido né, como um comentário de alguém tem o poder de transformar algo que você gosta em uma possível insegurança sua", completou.

Jade ainda deixou um recado para os internautas. "A mensagem da noite é: não deixe algo que não é uma insegurança sua vir a ser por conta de algum comentário. Gente, já tem tanta coisa que já é insegurança e vai transformar outras coisas que não são. E isso é um trabalho diário que eu faço comigo, assim, porque tanta gente falando de tantas coisas minhas que até às vezes coisas que eu sou segura podem vir a não ser. A unha foi um pequeno exemplo".

Por fim, a atriz ressaltou: "Eu gosto da minha sobrancelha assim, grossa; eu gosto da minha unha assim, natural e torta; eu gosto da minha voz assim, calma. Sabe? Enfim, eu me amo e eu não vou permitir que pessoas criem inseguranças em mim porque isso te adoece".