Luisa Mell conta que foi ofendida por bolsonarista enquanto caminhava pela ruaReprodução / Instagram

Publicado 28/11/2022 12:05 | Atualizado 28/11/2022 12:07

Rio - Luisa Mell usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira, para contar aos seguidores que foi hostilizada por um bolsonarista enquanto estava a caminho da academia. A ativista pelo direito dos animais, que havia declarado apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, relembrou o ataque sofrido por Gilberto Gil no Catar e lamentou a atitude dos agressores.

"Estou chegando na minha academia, andando na rua, e adivinha? Fui xingada por um bolsonarista de 'Luisa Hell (inferno em inglês) comunista'. Só que o covarde, que xinga um homem de 80 anos e uma mulher sozinha... Saiu correndo, então, não consegui ver a cara. Covarde, vem na cara para eu te filmar. Mas o covarde sai correndo. Fala na minha cara, babaca. Com todos os anos de vida pública e tudo o que já passei, nunca tinha me acontecido isso. Mas isso não vai acabar com o meu dia não, seu covarde", disparou Luisa via stories do Instagram.

Na sequência, a loira pediu para que as pessoas respeitem os resultados das eleições, pois isso faz parte do Estado democrático. "Sinto muito que muita gente neste país ainda esteja se sentindo mal porque o Lula ganhou, mas nós somos um só povo e a democracia é assim. Eu sei que isso aí, gente, é minoria. Vamos torcer para o Lula fazer um bom governo e, se não fizer, vamos dar chance para outros candidatos", finalizou.