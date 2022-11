Lipe Ribeiro e Andressa Castorino anunciam gravidez - Reprodução do Instagram

Publicado 28/11/2022 09:29 | Atualizado 28/11/2022 09:38

Rio - Lipe Ribeiro e a namorada Andressa Castorino serão papais! Os dois anunciaram a novidade para os fãs através de um vídeo publicado no Instagram, neste domingo. Nas imagens, eles, que assumiram o relacionamento no início deste mês, penduram um sapatinho de bebê na árvore de Natal.

"Estamos grávidos. Não podemos mais guardar essa notícia linda e abençoada. Uma mistura de nós dois está se formando e vocês nem imaginam a nossa ansiedade pra ver logo esse rostinho. Enquanto nasce nosso bebê, renasce um homem e uma mulher com o mesmo e maior propósito de todos, amar incondicionalmente nosso filho (a). Feliz demais em viver o capítulo mais especial da minha vida com você", escreveu Lipe. "Estamos grávidos. Não podemos mais guardar essa notícia linda e abençoada. Uma mistura de nós dois está se formando e vocês nem imaginam a nossa ansiedade pra ver logo esse rostinho. Enquanto nasce nosso bebê, renasce um homem e uma mulher com o mesmo e maior propósito de todos, amar incondicionalmente nosso filho (a). Feliz demais em viver o capítulo mais especial da minha vida com você", escreveu Lipe.

Vale lembrar que o ex-participante do "De Férias com Ex", da MTV, já viveu um affair com Anitta. Ele também já teve um breve relacionamento com Viih Tube, que atualmente está grávida de Eliezer.







