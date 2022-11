Rodrigo Constantino e Leilane Neubarth - Reprodução Internet

Rodrigo Constantino e Leilane NeubarthReprodução Internet

Publicado 28/11/2022 09:08 | Atualizado 28/11/2022 09:19

Rio - A jornalista Leilane Neubarth e o colunista de extrema-direita Rodrigo Constantino discutiram nas redes sociais neste domingo. Tudo começou depois que Leilane postou no Twitter uma foto de seu neto, que tem 7 anos de idade, usando um boné com a sigla "CPX", que faz referência a palavra "Complexo", como são chamados alguns conjuntos de favelas no Rio. "A nova geração em ação. Meu neto Francisco no time do Complexo", escreveu Leilane.

fotogaleria

Após a publicação, Rodrigo Constantino retuitou a postagem da jornalista e a ofendeu. "Vovó é uma esquerdista caviar irresponsável que não mede esforços para lacrar, mas eu prefiro esconder o rosto dessa pobre criança", disse Constantino.

Leilane se irritou ao ver o comentarista falar sobre seu neto. "Você é muito baixo! Eu achava que você era apenas fanático e grosseiro, mas você é podre!", disse a jornalista. "Podre é colocar sigla de bandido no netinho inocente pra lacrar", rebateu Constantino.

Após o bate-boca, Leilane recebeu o apoio de seguidores e amigos famosos como Miriam Leitão, Natuza Nery, Arthur Dapieve, André Trigueiro, Renata Lo Prete e Marcelo Lins. "Obrigada aos amigos, aos conhecidos e a todos que simplesmente reconhecem a covardia e a crueldade de quem ataca uma criança inocente. Agradeço pelo carinho e solidariedade! Como diria nosso poeta gaúcho: Eles passarão e nós passarinho", disse.

A sigla "CPX" não tem relação com o crime organizado. Ela é usada pelos moradores, pela polícia e até pelo governo para se referir a "Complexo". A sigla aparece na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2023 do Estado do Rio.

A abreviação também chamou atenção durante a campanha do presidente eleito Lula, que foi ao Complexo do Alemão usando um boné com a sigla. Na ocasião, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro afirmaram que o acrônimo faz menção a um grupo criminoso, o que não é o caso.

Vovó é uma esquerdista caviar irresponsável que não mede esforços para lacrar, mas eu prefiro esconder o rosto dessa pobre criança… pic.twitter.com/MDdbeJgx46 — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 26, 2022