Deborah Secco fala sobre preparação para comentar os jogos da Copa do MundoReprodução do Instagram

Publicado 28/11/2022 10:59 | Atualizado 28/11/2022 11:00

Rio - Deborah Secco, de 41 anos, contou como tem se preparado para comentar os jogos da Copa do Mundo, em entrevista ao podcast "Isso é Fantástico", apresentado por Renata Capucci e a produtora Maria Scodel. A atriz, que participa diariamente do "Tá na Copa", do SporTV, voltou a dizer que não entende tecnicamente de futebol e frisou que tem assistido a todas as partidas para ter um bom desempenho na atração esportiva.

"As pessoas estão sempre prontas pra criticar, para ridicularizar, para opinar mesmo quando não pedimos a opinião delas. Como você tem se preparado para se engajar, fazer comentários ao lado do ex-atacante Aloísio Chulapa e dos apresentadores Igor Rodrigues e Magno Navarro?", perguntou Maria Scodeler.

Deborah, então, respondeu: "Eu sou uma pessoa muito comprometida com tudo que eu topo fazer e recebi esse convite com muita surpresa. Jamais me imaginei nesse lugar, mas também acho que qualquer lugar que para mim não é confortável, esses são os que mais me interessam. Os lugares onde minha barriga vai revirar, onde meu coração vai bater diferente, onde eu vou ter que me redescobrir, me testar, me colocar vulnerável. Eu não sou uma pessoa que entende tecnicamente de futebol, mas eu sou uma apaixonada pela seleção, adoro assistir futebol e entendo como torcedora".

A atriz ainda ressaltou que tem acompanhado todos os jogos da Copa. "O que eu posso fazer para ocupar esse lugar com responsabilidade é procurar me informar. Assistir sobre o que eu estou comentando. Eu assisto todos os jogos, acordo 7h, colho diferentes opiniões e me coloco no meu lugar de leiga, de apaixonada por futebol", avaliou.

