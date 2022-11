Deborah Secco estreia como comentarista no Tá na Copa - Reprodução Internet

Deborah Secco estreia como comentarista no Tá na CopaReprodução Internet

Publicado 21/11/2022 18:21

Rio - Deborah Secco estreou como parte do time de comentaristas da Copa do Mundo no programa "Tá na Copa", do SporTV. O primeiro episódio foi ao ar no último domingo (20) e, apesar de ter sido muito apoiada por ocupar um local que costumava ser apenas de especialistas, o look escolhido para o lançamento não agradou os internautas. Aproveitando a postagem no perfil da atriz, o público foi em peso aos comentários para criticar sua roupa, ao invés da performance de estreia.

A artista escolheu usar a camisa social cortada como cropped e a calça baixa deixando a calcinha propositalmente à mostra, fator que levou à críticas de muitos seguidores. Por um lado, outras celebridades e amigos apoiaram a artista, a fashionista Sabrina Sato escreveu: "Gente que gata", a jornalista esportiva Barbara Coelho comentou: "Amei, lindona!", a atriz Fabiana Karla disse: "Golaço!", e além de muitos outros, o humorista Tirullipa escreveu: "A melhor que nós temos".

Já na percepção do público, a escolha de look foi uma bola fora da atriz. Internautas deixaram comentários como: "Nossa, precisa chamar atenção desse jeito? É um programa ou um desfile? A roupa pra ocasião muito vulgar", "Uma linda mulher, com uma moda desnecessária", "Não entendi por que tem que estar com a calcinha de fora. Não tem nada a ver com o futebol", "Fico pensando, porque uma mulher tão linda precisa usar uma roupa tão vulgar?" e "Você é linda e talentosa, pra cobrir um evento desse, o look não está apropriado".

E chegaram ao ponto de atacar a emissora: "A globo consegue bagunçar até com o futebol, que p*rra é essa??", "A globo já chegou neste ponto de ter que colocar. A mulher quase pelada pra ter audiência kkkkk" e "Linda, uma ótima atriz , mas comentarista da copa não mesmo . A globo está perdendo a mão literalmente" foram alguns dos comentários maliciosos deixados pelos internautas.

O programa "Tá na Copa" é uma adaptação do tradicional "Tá na Área", e estreou junto com a abertura da Copa do Mundo, no último domingo (20). Além da dupla original de apresentadores, Igor Rodrigues e Magno Navarro, a versão temática conta com a participação de Deborah Secco e do ex-jogador Aloísio Chulapa, garantindo humor e mais descontração para o horário.