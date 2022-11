João Vicente posa com Rafael Zulu, Chay Suede, Douglas Silva, Romulo Estrela, João Pedro Januário e seus filhos - Reprodução Internet

Publicado 21/11/2022 20:12 | Atualizado 21/11/2022 20:37

Rio - João Vicente usou seu Instagram, nesta segunda-feira (21), para compartilhar um clique cheio de fofura. Na foto postada pelo ator, ele estava acompanhado de outros amigos artistas e seus respectivos filhos. Rafael Zulu, Chay Suede, Douglas Silva, Romulo Estrela, João Pedro Januário aparecem com as crianças no colo e o autor da publicação segura uma girafa de brinquedo, brincando com o fato de ser o único sem filhos.

Na legenda, João escreveu: "Criançalhada", e recebeu muitos elogios e mensagens fofas nos comentários. Thiaguinho, amigo dos artistas escreveu: "Muito amor por essa foto!", Rafael Zulu comentou: "Amo você!" e Chay disse: "Que momento". A promoter Carol Sampaio avisou: "Só ta faltando você hein" e Vinicius Feyjao escreveu: "Que registro maravilhoso , amo vocês muito"

O encontro foi promovido pela comemoração do primeiro aniversário de José, filho caçula de Chay Suede com Laura Neiva. A festinha também contou com a presença de outros artistas amigos do casal, como Regina Casé e a jornalista Herica Godoy.