Rebeca Andrade curte dia de solReprodução Internet

Publicado 21/11/2022 15:52 | Atualizado 21/11/2022 15:55

Rio - Rebeca Andrade aproveitou o início de semana ensolarado no Rio de Janeiro e postou em seu Instagram, nesta segunda-feira (21), um clique pegando sol na Cidade Maravilhosa. A medalhista olímpica posou de biquíni mostrando o corpo definido um mês após vencer o Mundial de Ginástica Artística. Se apresentando ao som de Baile de Favela, a brasileira levou o ouro na Inglaterra no início deste mês.

Com a legenda: "Garota do Rio", Rebeca recebeu vários elogios para a boa forma. Nos comentários, fãs e seguidores deixaram recados para a atleta, mensagens como: "Olha que coisa mais linda e cheia de graça! Você!!!", "Essa não é a Garota de Ipanema; é a Garota do Brasil!!!", "Muito linda e que cor maravilhosa" e "Nossa campeã. Descanso merecido", foram as mais vistas.