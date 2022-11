Rafa Kalimann se despede de bichinho de estimação - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann se despede de bichinho de estimaçãoReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2022 20:39

Rio - Rafa Kalimann usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para lamentar a morte de seu cachorro de estimação, Troy. Em postagem no Instagram, a ex-BBB se despediu do bichinho e falou sobre a relação especial que tinha com o amigo de quatro patas.

fotogaleria

"Troy, o meu mais velho, amigo por tantos anos, doce, amoroso. Encerramos esse ciclo lindo. É estranha a sensação de saber que não tenho você aqui mais, são 12 anos, te vi crescer e tive o presente de te dar o amor que sempre mereceu ainda mais profundamente nesses últimos anos", iniciou a influenciadora, na legenda de uma sequência de fotos em que aparece com o cachorro. "Vou sentir falta de ter você me procurando pra deitar do meu lado, só pra estar ali, junto", declarou ela.

Apesar da situação triste, a famosa ainda demonstrou estar em paz com a partida de Troy: "Acredito muito que o amor de um animal tem um propósito muito maior do que o nosso, por ser tão desinteressado, genuíno, puro e por mais que a gente saiba que em algum momento a vida vai levá-los, que esses propósitos vão se cumprir e a saudade vai ser o maior sinal do amor deixado, a dor de perder um ser tão amigo é inegável. Aprendi tanto com o Troy, e estou grata por Deus me deixar ser sua cuidadora aqui na terra, privilégio o meu", disse.



Fãs e amigos de Rafa encheram os comentários da postagem de mensagens carinhosas para a ex-sister: "Força, Rafa", desejou Foquinha. "Sinto muito, meu amor… Só quem tem bichinho sabe a dor dessa perda", escreveu a cantora Giulia Be. "Te amo, amiga", disse Manu Gavassi.

