Virgínia Fonseca relata perrengue após ficar sem água no meio de banhoReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2022 16:28

Rio - Virgínia Fonseca iniciou a semana sofrendo com a falta de água em sua casa e foi aos Stories do Instagram, nesta segunda-feira, para desabafar sobre o perrengue. De cabelo molhado e corpo enrolado na toalha, a influenciadora contou que iniciou seu banho em um dos banheiros e precisou ir para outro do lado, na tentativa de se limpar.

"Vou ter que terminar meu cabelo na pia, não saiu todo o condicionador", reclamou a empresária, que disse ter tomado um banho de três minutos, antes do fornecimento de água ser interrompido. Depois de enxaguar o cabelo na cozinha, a famosa abriu o jogo sobre a solução para "terminar a higiene", antes pegar um voo de 12 horas para Portugal: "Dá-lhe desodorante, perfume, lenço umedecido e vamos embora".

Recentemente, a mulher de Zé Felipe usou as redes sociais para rebater o comentário de uma internauta que chamou sua filha caçula de feia. "Não vou mentir, fiquei brava na hora, mas já passou a raiva porque eu entendi que uma pessoa para fazer um comentário desses é mal-amada", disparou Virgínia, que deu à luz Maria Flor no dia 22 de outubro. Os dois também são pais de Maria Alice, de 1 ano.