Thais Fersoza comemora mais uma vitória do filho no jiu-jitsuReprodução Internet

Publicado 21/11/2022 13:30 | Atualizado 21/11/2022 14:07

Rio - Thais Fersoza usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comemorar a evolução do filho Teodoro, de 5 anos de idade, no jiu-jitsu. No Instagram, a atriz compartilhou o momento em que o menino, fruto de seu casamento com Michel Teló, recebeu uma nova faixa na aula de arte marcial e aproveitou para homenageá-lo.

"Que orgulho, mamãe! Para começar a semana com pé direito, meu campeão! Amor da minha vida! Todo feliz e comprometido com sua nova faixa!", iniciou Thais na legenda do registro. "Que cerimônia linda, gente! Até chorei! Pelo amor, como é mágico ver a evolução deles, vibrar junto com as conquistas! Muito especial!", finalizou a artista, que com Michel Teló, também é mãe de Melinda, de 6 anos.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao menino. "Que coisa mais amada!", escreveu uma internauta. "Que fofura! Muito lindo! Parabéns!", disse outra. "Parabéns, Teodoro!", enviou uma seguidora. "Cada fase é uma delícia. E passa tão rápido", opinou uma usuária.

Veja o vídeo