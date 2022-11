Thelma Assis curte aniversário de vestido vermelho - Araújo/ AgNews

Publicado 21/11/2022 10:11 | Atualizado 21/11/2022 10:32

Rio - A campeã do "Big Brother Brasil 20", Thelma Assis, realizou uma festa, na noite de domingo, em comemoração ao seu aniversário de 38 anos e também ao lançamento do projeto Sambadela. A celebração, que ocorreu na região da Barra Funda, em São Paulo, contou com a presença de inúmeros famosos, e foi animada pela bateria da escola de samba Mocidade Alegre e por um show do grupo Fundo de Quintal.

Durante o evento, estiveram presentes as cantoras Gaby Amarantos e Valesca Popozuda, além da ginasta Daiane dos Santos e da atriz Cris Vianna. Mateus Carrilho, os ex-BBBs Jessilane Alves e João Pedrosa, além da influenciadora digital Pequena Lô também marcaram presença na celebração. A ex-BBB Natália Deodato compareceu acompanhada pelo namorado Breno Tótoli e roubou a cena ao trocar beijos com o amado.