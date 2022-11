Neymar cobriu tatuagem em homenagem a Bruna Marquezine - Reprodução Internet

Neymar cobriu tatuagem em homenagem a Bruna MarquezineReprodução Internet

Publicado 21/11/2022 08:03

Rio - O tatuador Adão Rosa, responsável por 38 tatuagens feitas pelo jogador de futebol Neymar, participou do "Domingão com Huck" e deixou escapar que o jogador de futebol apagou um desenho que fez junto com sua ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine.

O profissional participou do quadro "Acredite em quem quiser". Na atração, os jurados tinham que adivinhar quem era o tatuador que fez as tatuagens do jogador do Paris Saint-German. "Ele fez um coração no dedo em homenagem a Bruna Marquezine", disse o artista. "E aí? Apagou depois ou continua?", perguntou Lívia Andrade. "Ele cobriu o coração", disse Adão.

Na época em que fez a tatuagem, Neymar chegou a publicar uma foto de sua mão entrelaçada com a de Bruna, mostrando o desenho. "Saudade de nós", escreveu na ocasião. Quando Bruna Marquezine fez a tatuagem, em 2013, ela já namorava Neymar. O jogador, então, fez o mesmo desenho. Surgiram boatos de que a tattoo seria uma espécie de aliança entre eles, mas eles nunca confirmaram.

Entre idas e vindas, Neymar e Bruna Marquezine ficaram juntos por seis anos. Eles namoraram entre 2012 e 2018. A última reconciliação foi no Réveillon de 2018, em Fernando de Noronha.