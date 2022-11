Karoline Lima revela interesse em affair com Rodolffo - Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2022 22:38

Rio - De volta ao Brasil após se separar do jogador Éder Militão, Karoline Lima abriu o jogo sobre sua vida amorosa em entrevista ao "Podcats", apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães. Durante o programa, a influenciadora descobriu que o cantor e ex-BBB Rodolffo, da dupla com Israel, já demonstrou interesse em ficar com a loira em uma festa.

"Por que ele não chegou?", questionou ela, confirmando que toparia o affair com o ex-marido de Rafa Kalimann. Logo em seguida, Karoline disparou que será a "rainha da Farofa (da Gkay)", deixando claro que marcará presença na festa promovida pela influenciadora.

Solteira desde julho, quando chegou ao fim seu relacionamento com o zagueiro da seleção brasileira, a famosa falou sobre o momento que vive atualmente. "Eu gosto muito de namorar, mas depende do namoro. Gosto de ser solteira por ter liberdade para fazer tudo do meu trabalho, viajar, estar com a minha filha. É muito difícil ter tempo para equilibrar tudo. O tempo livre que tenho é para a minha filha. Então, para eu colocar uma pessoa hoje na minha vida tem que ser a pessoa", enfatizou.

"Descobri com a Cecilia o que é amor de verdade. Eu sempre gostei muito de namorar e sempre emendei, o máximo que fiquei solteira foram 6 meses. E eu achava que sabia o que era amar. Mas depois que tive a milha filha vi que amor é isso", declarou a modelo.

Karoline seguiu refletindo sobre maternidade e sua relação com a filha de 4 meses: "Ela nem fala, não sei o que ela está pensando, mas quando olho para ela eu sei que ela me ama e eu amo, e não esperamos nada em troca. Sei que eu não sou substituível na vida dela, assim como ela não é na minha. Ser mãe não é estar em uma relação que uma hora a pessoa vai cansar de você. Isso pra mim é amor, saber que existe um sentimento ali que não vai acabar, muito pelo contrário, só vai crescer cada vez mais", finalizou.